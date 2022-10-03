 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Происшествия     03.10.2022 10:11

Полиция обратилась в СК России с просьбой возбудить уголовное дело против Собчак - ТАСС

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Собчак  СК  фейк  следствие 

3 октября. Mossovetinfo.ru - Полиция направила в Следственный комитет России материалы в отношении журналистки Ксении Собчак по делу о распространении фейков о государственной власти, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию представителя правоохранительных органов.

По словам собеседника агентства, речь идёт о фейке «про государственное финансирование фестивалей». Отмечается, что в ходе дознания на допросе Ксения Собчак сказала, что готова сама за всё ответить, так как "никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссёров у этого материала нет".

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Собчак  СК  фейк  следствие 

Возврат к списку

Лента новостей

10:11 Происшествия Полиция обратилась в СК России с просьбой возбудить уголовное дело против Собчак - ТАСС

09:50 Происшествия 127 человек погибли в Индонезии на стадионе после матча чемпионата по футболу

18:18 Другое Минобороны: из-за угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман

10:53 Мнения Пригожин призвал мобилизовать силовиков в первую очередь

10:29 В России Перенос осеннего призыва на 1 ноября вызван перегруженностью военкоматов - Песков

Актуальные материалы

09:30 В России Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru