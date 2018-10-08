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Происшествия     08.10.2018 18:58

Полиция проводит проверку по факту конфликта с участием Кокорина и Мамаева в Москве

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Теги:  Александр Кокорин  Павел Мамаев  Кокорин  Мамаев 

8 октября. Mossovetinfo.ru – Полиция проводит проверку по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Ранее сообщалось, что Кококрин и Мамаев избили чиновника в московском ресторане. Позже в Минпромторге сообщили, что пострадали их сотрудники - директор Департамента Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Они написали заявления в полицию.


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Теги: 
Александр Кокорин  Павел Мамаев  Кокорин  Мамаев 

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