8 октября. Mossovetinfo.ru – Полиция проводит проверку по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.



Ранее сообщалось, что Кококрин и Мамаев избили чиновника в московском ресторане. Позже в Минпромторге сообщили, что пострадали их сотрудники - директор Департамента Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Они написали заявления в полицию.