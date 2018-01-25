25 января. Mossovetinfo.ru – Полиция проводит проверку после того, как Ford в среду вечером врезался в остановку общественного транспорта на проспекте Мира. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по городу Москве.



ДТП произошло в 21:12 возле дома 68 по проспекту Мира. Водитель съехал на тротуар, где совершил столкновение с остановкой.



В результате один человек погиб, пострадали два пешехода и пассажир внедорожника.