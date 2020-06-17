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Происшествия     17.06.2020 13:30

Полиция в Москве ликвидировала нарколабораторию и изъяла оружие

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Теги:  полиция  наркотики  оружие 

17 июня. Mossovetinfo.ru – Сотрудники московской полиции совместно с бойцами отряда специального назначения «Гром» ликвидировали в Москве нарколабораторию и изъяли при этом оружие, сообщается на официальном сайте столичного управления МВД.

Сообщается, что в вестибюле станции метро «Новокосино» была задержана 30-летняя женщина, у которой был обнаружен и изъят амфетамин. В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков, ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В ходе следственно-оперативных действий был установлен и задержан производитель амфетамина, ранее судимый 38-летний мужчина. По месту его проживания была обнаружена нарколаборатория. Изъяты оборудование, для производства накротиков, прекурсоры, а также 100 грамм амфетамина.

Помимо этого, были изъяты пистолеты, винтовки, патроны и порох. Все изъятое направлено на экспертизу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков, он заключен под стражу. Следствие устанавливает каналы поступления оружия и прекурсоров для производства наркотиков.


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Теги: 
полиция  наркотики  оружие 

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