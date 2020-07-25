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Происшествия     25.07.2020 11:54

Полиция задержала в Москве еще 9 участников столкновений между армянами и азербайджанцами

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Теги:  полиция  Армения  Азербайджан  уголовное дело 

25 июля. Mossovetinfo.ru – Московская полиция сообщила о задержании 9 человек по подозрению в совершении противоправных деяний. Возбуждены уголовные дела по статье «Хулиганство».

В сообщении отмечается, 24 июля в Москве произошли конфликтные ситуации между гражданами. В ТиНАО мужчине причинены телесные повреждения, также повреждено остекление магазина. Один из посетителей травмирован осколками стекла. 

Ранее ФСБ сообщила, что резонансное дело о ночных преступлениях и конфликтах в Москве с участием граждан и/или выходцев из Азербайджана и Армении - на личном контроле руководства страны и лица, причастные к ночным преступлениям в Москве, будут жестко наказаны.

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Теги: 
полиция  Армения  Азербайджан  уголовное дело 

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