30 января. Mossovetinfo.ru – 25-летняя израильтянка Наама Исахар, осужденная за контрабанду наркотиков и помилованная президентом России Владимиром Путиным, вышла на свободу и покинула колонию, сообщает пресс-служба ФСИН.



Наама Исахар была задержана в аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года. Она следовала транзитом из Индии в Израиль. В рюкзаке израильтянки был обнаружен гашиш, общим весом около 10 граммов.



В октябре 2019 года Наама Исахар была признана судом виновной в контрабанде наркотиков и приговорена к 7,5 годам заключения. Сама Исахар отрицала свою вину и утверждала, что гашиш везла для личного пользования, а затем заявила, что вообще не знает, наркотик оказался в ее рюкзаке.



С просьбой помиловать Исахар к Путину обращались мать девушки, а также президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Ожидалось, что Путин объявит о помиловании израильтянки 23 января, в ходе своего визита в Израиль, однако этого не произошло. Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что помилование Исахар не произошло поскольку она сама не подала соответствующее ходатайство.



В воскресенье, 26 января Наама Исахар подписала соответствующее ходатайство, в котором частично признала свою вину. Вечером в среду, 29 января президент Путин удовлетворил ходатайство Исахар и подписал указ о ее помиловании.