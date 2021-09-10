Другие материалы
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Происшествия
11.09.2021, 13:37
После смерти двух человек от отравления в Москве «Магнит» изъял из продажи партию арбузов
11 сентября. Mosssovetinfo.ru - «Магнит» убрал партию арбузов из магазина на Совхозной улице в Москве после отравления...
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Происшествия
10.09.2021, 16:37
Прокуратура проверяет информацию о смерти двух человек после отравления арбузом в Москве
10 сентября. Mossovetinfo.ru – Уголовное дело возбуждено по факту отравления семьи арбузом в Москве, сообщается на оф...
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Происшествия
10.09.2021, 12:12
Женщину, которая оставила новорожденного в помещении мусоропровода, нашли
10 сентября. Mossovetinfo.ru – Следователи и сотрудники уголовного розыска установили женщину, которая подозреваетс...