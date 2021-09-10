После смерти двух человек от отравления в Москве «Магнит» изъял из продажи партию арбузов

11 сентября. Mosssovetinfo.ru - «Магнит» убрал партию арбузов из магазина на Совхозной улице в Москве после отравления семьи. До выяснения причин случившегося из продажи изъята вся партия, представленная в магазине, об этом сообщила пресс-служба сети. «Магнит» начинает внутреннее расследование,



В компании также сообщили, что плановую проверку качества всех партий арбузов, которые поставили в регион, завершили на прошлой неделе, и все параметры безопасности соответствовали действующим нормам. Для покупателей сети открыта горячая линия. Все поступившие сообщения рассмотрят и учтут в ходе расследования.



Крестьянско-фермерское хозяйство «Каныгин», поставщик партии арбузов, которые продавались в магазине на Совхозной, сотрудничает с «Магнитом» в расследовании после сообщения о гибели бабушки и внучки. Свою продукцию хозяйство поставляет и в магазины других торговых сетей.



В четверг, 9 сентября, 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением. Накануне они ели арбуз, купленный в магазине «Магнит» на Совхозной улице. Бабушка и внучка скончались. Прокуратура в Москве начала проверку сведений об отравлении. Следственный комитет завел уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).