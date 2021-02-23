После взрыва на газопроводе в Оренбуржье прекращен транзит газа в Казахстан

23 февраля. Mossovetinfo.ru – Транзит газа в Казахстан был прекращен во вторник, 23 февраля, после взрыва газопровода в Оренбургкой области.



Как сообщается в telegram-канале Минэнерго РФ, повреждение газопровода произошло на 108 километре газопровода «Союз» диаметром 1400 с возгоранием газа. В связи с этим был прекращен транзит газа через ГИС Алексеевка в Казахстан.



О взрыве на федеральном магистральном газопроводе в Илекском районе ранее сообщили власти Оренбургской области. Пострадавших нет.

