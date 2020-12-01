1 декабря. Mossovetinfo.ru – В здании Московского педагогического государственного университета на проспекте Вернадского произошел пожар, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на московское управление МЧС.



Сообщается, что до прибытия пожарных подразделений здание самостоятельно покинули около 50 человек. В самом здании наблюдается незначительное задымление.



В настоящее время сотрудники МЧС ищут очаг задымления, по предварительной информации, он находится в подвале здания.