1 ноября. Mossovetinfo.ru – В жилом доме в центре Москвы произошел пожар, сообщается на официальном сайте управления МЧС по городу Москве.
Сообщается, что пожар произошел в восьмиэтажном доме на улице Большая Сухаревская. Загорелась квартира на втором этаже здания.
По данным РИА Новости при пожаре пострадали пять человек. Официально эта информация не подтверждена.
На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, площадь возгорания выясняется.
Центр организации дорожного движения сообщает, что из-за работ оперативных служб на пожаре перекрыто движение по дублеру Садового кольца и Ананьевскому переулку, на внутренней стороне Садового кольца занят правый ряд. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
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