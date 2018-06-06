6 июня. Mossovetinfo.ru – Пожар в Доме педагогической книги на Большой Дмитровке не могут потушить уже шесть часов.
Пожар произошел по адресу: Б. Дмитровка, 7/5, стр. 1. По данным МЧС, загорелся обрешетник кровли на мансардном этаже. Загорание частично ушло на мансардную часть соседнего здания из-за того, что противопожарная стена выполнена с нарушением требований.
Сведений о пострадавших не поступало. Движение на Большой Дмитровке осложнено из-за работы специальной техники. Часть улицы перекрыта.
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