26 марта. Mossovetinfo.ru – Пожар в торгово-развлекательном центра «Зимняя Вишня» в Кемерово унес жизни 64 человек, многие из которых дети.



С чего все началось



Первые сообщения о пожаре начали поступать в 13:00 по московскому времени (17:00 местного). Возгорание произошло на четвертом этаже торгового центра, где располагались кинозалы, а также детские игровые зоны. Системы оповещения о пожаре а также пожаротушения не сработали.



Менее чем через час в регионе из-за пожара был введен режим чрезвычайной ситуации. Появились сообщения о том, что в торговом центре остались десятки людей, многие из которых, дети.



Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела, а также о том, что при пожаре есть жертвы. Отмечалось, что погибли пять человек, из них три женщины, мужчина и один ребенок.



Увеличение числа жертв и окончательное число



После 21:00 в оперативном штабе пожаротушения сообщили, что спасатели прошли три этажа ТРЦ, не обнаружив при этом людей. После этого они стали пробиваться на четвертый этаж, где находился очаг возгорания.



Пожар был локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров, было объявлено о вероятности обрушения здания. В 23:12 по московскому времени, то есть через 11 часов после начала пожара, спасатели начали находить тела погибших. Следствие официально заявили о 37 погибших.



Всю ночь и все утро спасатели разбирали завалы и тушили возникающие очаги возгорания, крыша ТРЦ обрушилась на всей территории пожара. Около 11:00 глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что окончательное число погибших – 64 человека.



Кроме того, в больницах остаются 13 пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии.



Следствие



На данный момент задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.



Решается вопрос о задержании 5-го подозреваемого - сотрудника ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.



Серьезные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях.



Окончательные выводы о причинах пожара и виновных в трагедии будут сделаны по итогам проведения следственных и процессуальных действий и судебных экспертиз.