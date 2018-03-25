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Происшествия     25.03.2018 22:39

Пожар в Кемерово: пропавшими без вести числятся 69 человек, 40 из них - дети

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Теги:  пожар 

25 марта. Mossovetinfo.ru – Пропавшими без вести при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово числятся 69 человек, 40 из них – дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб пожаротушения.

Эти данные были озвучены, когда было известно о пяти погибших. Позже стадо известно, что их число возросло до 37, тела людей нашли на чатвертом этаже.

Пожар до сих пор потушить не удалось, он локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

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Теги: 
пожар 

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