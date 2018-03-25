22:39 Происшествия Пожар в Кемерово: пропавшими без вести числятся 69 человек, 40 из них - дети
20:02 Происшествия Пожар в ТЦ в Кемерово: пропавшими без вести считаются 35 человек
18:42 Общество В Москве зафиксирован самый теплый день с начала весны
16:08 Общество МЧС: в Москве 25 и 26 марта ожидается ветер до 17 метров в секунду
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15:10 Происшествия Прокуратура города выявила более 400 нарушений закона в образовательных учреждениях Москвы
17:56 Город (Москва и область) Матч Россия – Бразилия 23 марта в «Лужниках»: какие улицы перекроют
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12:04 В России Ряд федеральных СМИ приостановил работу с Госдумой
15:36 Город (Москва и область) Почти 2000 зданий отключат подсветку в «Час Земли» в Москве
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08:28 Город (Москва и область) Итоги: Путин набирает в Москве 70.86% голосов, в Подмосковье - 74,49%