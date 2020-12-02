 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Происшествия     02.12.2020 20:10

Пожар в коллекторе на Ленинградском проспекте локализован

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  пожар  Петр Бирюков  Бирюков 

2 декабря. Mossovetinfo.ru – Пожар в коллекторе на Ленинградском проспекте локализован. Об этом сообщает МЧС.

Пожар произошелв среду в 15:45 в районе дома 33А на Ленинградском проспекте. В районе Ленинградского проспекта взяты пробы воздух. По результатам проверок - ПДК вредных примесей не превышено. Сведений о пострадавших не поступало.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что во время возгорания 13 домов и четыре центральных тепловых пункта были обесточены, и было принято решение поставить временно дизельный генератор.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
пожар  Петр Бирюков  Бирюков 

Возврат к списку

Лента новостей

20:10 Происшествия Пожар в коллекторе на Ленинградском проспекте локализован

17:54 В России Жесткие ограничения ввели в Санкт-Петербурге из-за коронавируса

17:52 Город (Москва и область) Собянин продлил дистанционное обучение для школьников 6-11 классов до окончания второй четверти

17:42 Происшествия Пожар произошел в коллекторе на Ленинградском проспекте, движение затруднено

17:04 Власть Путин поручил на следующей неделе начать в России массовую вакцинацию от коронавиурса

Актуальные материалы

01:35 Город (Москва и область) Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется после Нового года - Печатников

11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ

09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса

19:14 Город (Москва и область) Режим самозоляции для людей старше 65 лет продлен в Подмосковье до 13 декабря

16:56 В России Массовая вакцинация в России начнется в январе-феврале 2021 года - Минздрав

14:07 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о нововведениях при лечении больных с COVID-19

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru