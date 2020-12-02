2 декабря. Mossovetinfo.ru – Пожар в коллекторе на Ленинградском проспекте локализован. Об этом сообщает МЧС.



Пожар произошелв среду в 15:45 в районе дома 33А на Ленинградском проспекте. В районе Ленинградского проспекта взяты пробы воздух. По результатам проверок - ПДК вредных примесей не превышено. Сведений о пострадавших не поступало.



Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что во время возгорания 13 домов и четыре центральных тепловых пункта были обесточены, и было принято решение поставить временно дизельный генератор.