2 декабря. Mossovetinfo.ru – Пожар в коллекторе на Ленинградском проспекте локализован. Об этом сообщает МЧС.
Пожар произошелв среду в 15:45 в районе дома 33А на Ленинградском проспекте. В районе Ленинградского проспекта взяты пробы воздух. По результатам проверок - ПДК вредных примесей не превышено. Сведений о пострадавших не поступало.
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что во время возгорания 13 домов и четыре центральных тепловых пункта были обесточены, и было принято решение поставить временно дизельный генератор.
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