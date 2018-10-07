Пожар в квартире на юге Москвы: восемь человека спасены, есть пострадавшие

7 октября. Mossovetinfo.ru – Восемь человек спасли рано утром 7 октября при тушении пожара на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.



Пожар произошел по адресу ул. Чертановская, д.57. Горели личные вещи и мебель в квартире на 7 этаже жилого дома на общей площади около 20 квадратных метров.



В результате пожара есть пострадавшие, их передали врачам для оказания медицинское помощи.