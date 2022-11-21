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Происшествия     21.11.2022 01:16

Пожар в здании на Комсомольской площади ликвидирован, погибли пять человек - МЧС

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Теги:  МЧС  пожар  Комсомольская площадь  д. 1А стр. 18 

Mossovetinfo.ru - В 23:55 20 ноября полностью ликвидирован пожар в двухэтажном складском здании в районе трех вокзалов Москвы по адресу: Комсомольская площадь, д. 1А, стр. 18. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

«В 23:55 пожар был полностью ликвидирован», - рассказали в пресс-службе.

Принятыми мерами в 18:20 возгорание локализовали, в 22:03 ликвидировано открытое горение. Погибли пять человек, еще один пострадал.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС в МЧС Москвы 20.11.2022 в 14:57

В тушении пожара на площади 2500 кв. м привлекли два пожарных поезда.

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Теги: 
МЧС  пожар  Комсомольская площадь  д. 1А стр. 18 

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