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Происшествия     15.02.2024 10:58

Пожар во дворе здания «Известия-холл» в центре Москвы ликвидирован - МЧС

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Теги:  пожар  Тверской  Пушкинская  Известия 

15 февраля — Mossovetinfo.ru — В пресс-службе МЧС России заявили о полной ликвидации возгорания во дворе здания «Известия холл» в центре Москвы, где ночью в четверг внутри двора здания на Пушкинской площади загорелись три неэксплуатируемых строения.

«В Москве специалисты МЧС России полностью ликвидировали пожар», — сообщил Telegram ведомства.

В одном из строений частично обрушились конструкции. Сотрудники МЧС не допустили переход огня на здание «Известия Hall». К ликвидации пожара привлекались более 120 специалистов и 35 единиц техники.

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Теги: 
пожар  Тверской  Пушкинская  Известия 

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