Пожар во дворе здания «Известия-холл» в центре Москвы ликвидирован - МЧС

15 февраля — Mossovetinfo.ru — В пресс-службе МЧС России заявили о полной ликвидации возгорания во дворе здания «Известия холл» в центре Москвы, где ночью в четверг внутри двора здания на Пушкинской площади загорелись три неэксплуатируемых строения.



«В Москве специалисты МЧС России полностью ликвидировали пожар», — сообщил Telegram ведомства.



В одном из строений частично обрушились конструкции. Сотрудники МЧС не допустили переход огня на здание «Известия Hall». К ликвидации пожара привлекались более 120 специалистов и 35 единиц техники.