Пожарные сообщили о гибели почти всех людей на борту Jeju Air

29 декабря — Mossovetinfo.ru — 29 декабря в аэропорту Муан в Южной Корее самолёт при посадке пролетел мимо ВПП и врезался в ограждение. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, предположительно, все пассажиры погибли, кроме двух спасённых, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на экстренные службы.



Рейс 7C 2216 авиакомпании Jeju Air перевозил 181 человека (175 пассажиров и шесть членов экипажа) из Бангкока, Таиланд, в международный аэропорт Муан в Южной Корее. Двое членов экипажа были спасены живыми и доставлены в больницы. По данным экстренных служб, большинство оставшихся пассажиров предположительно погибли.



Авиакомпания Jeju Air, чей самолёт разбился в Муане в Южной Корее, извинилась и пообещала приложить все усилия для ликвидации аварии и установления причины катастрофы.



Кадры крушения, показанные южнокорейскими телеканалами, демонстрируют, как самолёт скользит на брюхе, прежде чем вспыхнуть.