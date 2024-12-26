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Происшествия     29.12.2024 08:52

Пожарные сообщили о гибели почти всех людей на борту Jeju Air

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Теги:  Южная Корея  самолёт  авиакатастрофа 

29 декабря — Mossovetinfo.ru — 29 декабря в аэропорту Муан в Южной Корее самолёт при посадке пролетел мимо ВПП и врезался в ограждение. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, предположительно, все пассажиры погибли, кроме двух спасённых, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на экстренные службы.

Рейс 7C 2216 авиакомпании Jeju Air перевозил 181 человека (175 пассажиров и шесть членов экипажа) из Бангкока, Таиланд, в международный аэропорт Муан в Южной Корее. Двое членов экипажа были спасены живыми и доставлены в больницы. По данным экстренных служб, большинство оставшихся пассажиров предположительно погибли.

Авиакомпания Jeju Air, чей самолёт разбился в Муане в Южной Корее, извинилась и пообещала приложить все усилия для ликвидации аварии и установления причины катастрофы.

Кадры крушения, показанные южнокорейскими телеканалами, демонстрируют, как самолёт скользит на брюхе, прежде чем вспыхнуть.


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Теги: 
Южная Корея  самолёт  авиакатастрофа 

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