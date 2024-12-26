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Происшествия
29.12.2024, 08:52
Пожарные сообщили о гибели почти всех людей на борту Jeju Air
29 декабря — Mossovetinfo.ru — 29 декабря в аэропорту Муан в Южной Корее самолёт при посадке пролетел мимо ВПП и вреза...
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Происшествия
27.12.2024, 11:40
Группа из 16 человек задержана по делу об организации подпольного казино в Москве
27 декабря — Mossovetinfo.ru — В Москве предъявлено обвинение 16 фигурантам уголовного дела о незаконной организации...
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Происшествия
26.12.2024, 08:03
Более 40 поджогов и взрывов из-за мошенников совершили в РФ за 10 дней – ТАСС
26 декабря — Mossovetinfo.ru — Более 40 поджогов банкоматов, служебных машин и взрывов пиротехники зафиксировано за 10...