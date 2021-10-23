23.10.2021г. Mossovetinfo.ru Председатель Следственного комитета Российской Федерации, на основании сведений об отказе в выдаче Тельмана Исмаилова, поручил международно-правовому управлению во взаимодействии с МИД РФ подробно изучить основания отказа в выдаче, после чего осуществить доклад.
Как сообщает СК, вчера в средствах массовой информации появились сведения о том, что Черногорией принято решение о предоставлении Тельману Исмаилову политического убежища, в связи, с чем его выдача Российской Федерации для осуществления правосудия - невозможна.
Ранее Т.Исмаилов был задержан в Черногории. Следственным комитетом были направлены все необходимые материалы для подготовки запроса о его выдаче для дальнейшего уголовного преследования указанного лица на территории нашего государства.
Тельману Исмаилову на основании собранных по возбужденному уголовному делу доказательств в России заочно инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК РФ (убийство; незаконный оборот оружия), а также пп. «а», «в», ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), предъявлено обвинение и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, после чего материалы для организации международного розыска по линии Интерпола направлены в Генеральную прокуратуру РФ. За совершение вменяемых тяжких преступлений Исмаилов установленного законом наказания не понес, продолжая находиться в розыске.
В декабре 2017 года, как сообщало
ИА МОССОВЕТ со ссылкой на СК России, экс-владелец рынка «Черкизон» Тельман Исмаилов был привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу об убийстве. Постановление вынесено в Главном управлении по расследованию особо важных дел. Материалы для организации международного розыска обвиняемого Тельмана Исмаилова по линии Интерпола направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. «По данным следствия, Тельман Исмаилов является организатором убийства двух предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева, совершенного в прошлом году», - отмечалось в сообщении СК.
Черкизовский рынок существовал в Москве с начала 1990-х годов. Он считался крупнейшим вещевым рынком в России. В 2009 году за многочисленные нарушения санитарных, пожарных и других норм Черкизовский рынок был закрыт. В настоящее время на месте Черкизовского рынка ведется строительство жилья для переселения жителей района Измайлово по программе реновации.