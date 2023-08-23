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Происшествия     29.08.2023 10:46

Председатель СК России запросил доклад о ходе проверки по факту падения ребенка в яму с кипятком

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Теги:  ребенок  яма с кипятком  ожоги  СК  Бастрыкин  контроль  доклад 

29 августа — Mossovetinfo.ru — Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Москве Ярошу С.М. доложить о ходе проведения процессуальной проверки и установленных обстоятельствах по факту падения ребенка в яму с кипятком. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, сообщает в пресс-служба СК РФ.

В Москве семилетний ребёнок упал в яму с кипятком, которая образовалась у дома в нескольких метрах от школы. Ребёнок её не заметил и упал вниз — выбраться ему помогли прохожие. С ожогами мальчик госпитализирован в больницу.

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Карта места

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Теги: 
ребенок  яма с кипятком  ожоги  СК  Бастрыкин  контроль  доклад 

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