Другие материалы
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Происшествия
29.08.2023, 10:46
Председатель СК России запросил доклад о ходе проверки по факту падения ребенка в яму с кипятком
29 августа — Mossovetinfo.ru — Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу...
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Происшествия
27.08.2023, 18:12
Генетические экспертизы установили личности Пригожина, Уткина (Вагнер) и других, погибших в авиакатастрофе - СК
27 августа — Mossovetinfo.ru — По результатам проведенных молекулярно-генетических экспертиз установлены личности ...
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Происшествия
23.08.2023, 06:42
ПВО ночью 23 августа пресечена очередная попытка атак тремя беспилотниками по Москве - Минобороны
23 августа — Mossovetinfo.ru — 23 августа с.г. в ночное время силами ПВО уничтожены два беспилотника (БПЛА) в воздухе на...