Председатель СК России запросил доклад о ходе проверки по факту падения ребенка в яму с кипятком

29 августа — Mossovetinfo.ru — Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Москве Ярошу С.М. доложить о ходе проведения процессуальной проверки и установленных обстоятельствах по факту падения ребенка в яму с кипятком. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, сообщает в пресс-служба СК РФ.



В Москве семилетний ребёнок упал в яму с кипятком, которая образовалась у дома в нескольких метрах от школы. Ребёнок её не заметил и упал вниз — выбраться ему помогли прохожие. С ожогами мальчик госпитализирован в больницу.