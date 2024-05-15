Президент Ирана Эбрагим Раиси погиб при крушении вертолета

20 мая — Mossovetinfo.ru — Президент Ирана Эбрагим Раиси погиб при крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан 19 мая, сообщило госагентство Mehr. Информацию о его гибели также подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури в соцсети. Борт разбился в горах в условиях тумана в воскресенье вечером.



Кроме него погибли летевшие с ним:



- Хосейн Амир Абдоллахиян, министр иностранных дел Ирана,



- Малик Рахмати, губернатор Восточного Азербайджана,



- Мухаммед Али аль-Хашем, имам Тебриз,



- четыре члена экипажа.