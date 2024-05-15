Другие материалы
-
Происшествия
20.05.2024, 15:32
Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа
20 мая — Mossovetinfo.ru — Один из высших судов Англии и Уэльса, Высокий суд Лондона по итогам слушаний вынес решение ...
-
Происшествия
20.05.2024, 08:50
Президент Ирана Эбрагим Раиси погиб при крушении вертолета
20 мая — Mossovetinfo.ru — Президент Ирана Эбрагим Раиси погиб при крушении вертолета в иранской провинции Восточны...
-
Происшествия
15.05.2024, 12:14
В Московской области по уголовному делу об организации незаконной миграции задержано пятнадцать человек - СК
15 мая — Mossovetinfo.ru — Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москов...