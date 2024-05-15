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Происшествия     20.05.2024 08:50

Президент Ирана Эбрагим Раиси погиб при крушении вертолета

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Теги:  Иран  президент  гибель  вертолет  крушение 

20 мая — Mossovetinfo.ru — Президент Ирана Эбрагим Раиси погиб при крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан 19 мая, сообщило госагентство Mehr. Информацию о его гибели также подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури в соцсети. Борт разбился в горах в условиях тумана в воскресенье вечером.

Кроме него погибли летевшие с ним:

- Хосейн Амир Абдоллахиян, министр иностранных дел Ирана,

- Малик Рахмати, губернатор Восточного Азербайджана,

- Мухаммед Али аль-Хашем, имам Тебриз,

-  четыре члена экипажа.

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Карта места

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Теги: 
Иран  президент  гибель  вертолет  крушение 

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