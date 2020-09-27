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09:51 Общество В Москве выявлено максимальное число новых случаев коронавируса с 2 июня
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08:04 Город (Москва и область) Собянин надеется, что к жестким ограничениям из-за коронавируса возвращаться не придется
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