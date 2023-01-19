При пожаре на территории храма Иоанна Кронштадтского в Москве пострадал человек

19 января, Mossovetinfo.ru - На территории храма Иоанна Кронштдатского по адресу: САО, Кронштадтский бульвар, д. 24, корп. 2 произошел пожар, пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Москве. Пожар ликвидирован.



Сообщение о возгорание в 2-х этажном деревянном строении на площади 100 кв. м. поступило в МЧС в в 3.53, в 05:24 пожар был ликвидирован.