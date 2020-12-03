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Происшествия     03.12.2020 06:55

При пожаре в больнице в центре Москвы погибли два человека

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Теги:  Москва  пожар  больница  Дурова 

3 декабря. Mossovetinfo.ru - При пожаре в больнице на улице Дурова 26 в Москве погибли два человека.
"В данный момент поступила информация, что в ходе осмотра медиками пострадавший умер. Всего в итоге в результате пожара двое погибших", - сказал собеседник агентства ТАСС.

Возгорание возникло на третьем этаже. Из здания эвакуировали свыше 20 человек.

Источники ТАСС и «РИА Новости» в экстренных службах уточняет, что пожар произошел в реконструируемом здании больницы, двое человек погибли.

Пожар произошел в административном здании на улице Дурова, дом 26, строение 5. Представитель экстренных служб столицы уточнил РИА Новости, что пожар произошел на третьем этаже одного из корпусов Московского международного онкологического центра.

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Теги: 
Москва  пожар  больница  Дурова 

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