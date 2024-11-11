 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Происшествия     16.11.2024 10:49

При пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово пострадали 5 человек

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  пожар  Одинцово  Центр помощи жертвам домашнего насилия  Создана сиять  СНТ Чигасово 

16 ноября — Mossovetinfo.ru — При пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово, произошедшем в ночь на субботу, 16 ноября, пострадали 5 человек. Дети отравились угарным газом. Людей, спасенных из пожара в здании благотворительного фонда поддержки женщин «Создана сиять», доставили в пункт временного размещения, - сообщают СМИ со ссылкой на должностных лиц администрации, правоохранительных органов.

Центр помощи располагался в частном домовладении, расположенном в СНТ «Чигасово». Предварительная причина возгорания — неисправность проводки.
По данным МЧС РФ, при пожаре в Одинцово спасли двух человек, всего в доме находились 26 человек, включая 18 детей, 24 из них покинули здание самостоятельно.

По данным в минздрава региона, при пожаре в частном доме в Одинцово пострадали шесть человек, пять из них госпитализированы в тяжелом состоянии, одному пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте, и от госпитализации он отказался.

По информации начальника Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Московской области, размещенной в официальном канале областного МЧС около полуночи открытое горение было ликвидировано.
В официальном информационном канале МЧС России в 04.54 мск 16 ноября сообщили, что этот пожар в Подмосковье полностью потушен.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
пожар  Одинцово  Центр помощи жертвам домашнего насилия  Создана сиять  СНТ Чигасово 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:18 В мире Си Цзиньпин берет на себя роль глобального защитника свободной торговли против Трампа - Bbloomberg

11:02 В России Над пятью российскими регионами уничтожены 34 беспилотника – Минобороны

10:49 Происшествия При пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово пострадали 5 человек

10:42 Мнения Назначение Трампом в кабинет министров - попытка выступить против истеблишмента

10:18 Происшествия Арестован гендиректор фонда капремонта Московской области

Актуальные материалы

18:46 В мире Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа

14:06 В мире Лукашенко: миру жизненно необходим честный разговор и беспристрастные оценки происходящих событий

10:10 Город (Москва и область) Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

18:21 В России Россия заинтересована завершить украинский конфликт как можно быстрее – ПУТИН

18:14 Общество За организацию незаконной миграции будет грозить конфискация имущества – Госдума

18:17 В мире МИД: Россия изменит свою ядерную доктрину из-за эскалационного курса Запада

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru