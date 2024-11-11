При пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово пострадали 5 человек

16 ноября — Mossovetinfo.ru — При пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово, произошедшем в ночь на субботу, 16 ноября, пострадали 5 человек. Дети отравились угарным газом. Людей, спасенных из пожара в здании благотворительного фонда поддержки женщин «Создана сиять», доставили в пункт временного размещения, - сообщают СМИ со ссылкой на должностных лиц администрации, правоохранительных органов.



Центр помощи располагался в частном домовладении, расположенном в СНТ «Чигасово». Предварительная причина возгорания — неисправность проводки.

По данным МЧС РФ, при пожаре в Одинцово спасли двух человек, всего в доме находились 26 человек, включая 18 детей, 24 из них покинули здание самостоятельно.



По данным в минздрава региона, при пожаре в частном доме в Одинцово пострадали шесть человек, пять из них госпитализированы в тяжелом состоянии, одному пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте, и от госпитализации он отказался.



По информации начальника Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Московской области, размещенной в официальном канале областного МЧС около полуночи открытое горение было ликвидировано.

В официальном информационном канале МЧС России в 04.54 мск 16 ноября сообщили, что этот пожар в Подмосковье полностью потушен.