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Происшествия
16.11.2024, 10:49
При пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово пострадали 5 человек
16 ноября — Mossovetinfo.ru — При пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово, произошедшем в ночь на...
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Происшествия
15.11.2024, 10:18
Арестован гендиректор фонда капремонта Московской области
15 ноября — Mossovetinfo.ru — Постановлением Тверского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде ...
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Происшествия
11.11.2024, 08:35
ФСБ России пресечена операция ГУР МО Украины по угону вертолета ВКС России
11 ноября — Mossovetinfo.ru — Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена операция Г...