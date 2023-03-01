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Происшествия     01.03.2023 07:49

При столкновении поездов в Греции погибли не менее 29 человек

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Теги:  Греция  поезд  столкновение  катастрофа  ЧП 

1 марта, Mossovetinfo.ru - 29 человек 29 человек погибли и еак минимум 85 пострадали при столкновении пассажирского и грузового поездов в Греции, три вагона пассажирского поезда перевернулись, начался пожар, сообщает ERT. Число погибших растёт.

Столкновение произошло в 200 с лишним километрах к северо-западу от Афин, недалеко от города Лариса, на станции «Эвангелизмос».

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Теги: 
Греция  поезд  столкновение  катастрофа  ЧП 

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