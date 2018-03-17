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Происшествия     17.03.2018 11:27

При возгорании авто в тоннеле на проспекте Маршала Жукова пострадавших нет – МЧС

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Теги:  МЧС  Москва  тоннель  проспект Маршала Жукова  авто  возгорание 

17 марта, Mossovetinfo.ru - В результате грамотных действий по ликвидации о возгорания автомобиля в тоннеле на проспекте Маршала Жукова в субботу – пострадавших нет. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по г. Москве.

«По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание автомобиля в моторном отсеке на площади 01 кв. м. Люди были незамедлительно выведены из тоннеля», - сообщили в МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС 17 марта 2018 года в 09 часов 46 минут. В 10 часов 02 минуты возгорание было ликвидировано.

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Карта места

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Теги: 
МЧС  Москва  тоннель  проспект Маршала Жукова  авто  возгорание 

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