При возгорании авто в тоннеле на проспекте Маршала Жукова пострадавших нет – МЧС

17 марта, Mossovetinfo.ru - В результате грамотных действий по ликвидации о возгорания автомобиля в тоннеле на проспекте Маршала Жукова в субботу – пострадавших нет. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по г. Москве.



«По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание автомобиля в моторном отсеке на площади 01 кв. м. Люди были незамедлительно выведены из тоннеля», - сообщили в МЧС.



Сообщение о возгорании поступило в МЧС 17 марта 2018 года в 09 часов 46 минут. В 10 часов 02 минуты возгорание было ликвидировано.