12 декабря. Mossovetinfo.ru – Причина смерти журналиста «Вечерней Москвы» Михаила Виноградова будет установлена после вскрытия и выполнения специализированных тестов. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы.



Отмечается, что 11 декабря Виноградов был доставлен на машине скорой помощи в больницу в связи нагноением в области послеоперационной раны. В приемном покое состояние Виноградова резко ухудшилось, вечером в тот же день он скончался.



Ранее СМИ сообщали, что Заместителю редактора отдела специальных корреспондентов газеты «Вечерняя Москва» Михаилу Виноградову у которого было кровотечение, прибывшие со скорой помощью медики рекомендовали приложить холодную курицу, о чем перед смертью Виноградов написал у себя в соцсетях. СК начал проверку по факту смерти мужчины.