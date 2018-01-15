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Происшествия     15.01.2018 10:17

Прокуратура добивается сноса апартаментов в границах природно-исторического парка «Москворецкий»

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Теги:  прокуратура 

Межрайонная природоохранная прокуратура добивается сноса самовольно возведенных капитальных зданий (клубной резиденции (Loft-River) в границах «Природно-исторического парка «Москворецкий». Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Речь идет о 3-х объектов капитального строительства по адресу: г. Москва, ул. Летная, д. 99, стр. 1, 3, 10, расположенных в границах особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк «Москворецкий».

В 2013-2015 годах на месте снесённых складских помещений в отсутствие разрешения было произведено незаконное строительство двух 4-этажных зданий с подземными этажами общей площадью более 6 тысяч квадратных метров, помещения которых используются в качестве апартаментов, а также 2-этажного нежилого здания площадью 38,9 квадратных метров.

Прокурор направил в Тушинский районный суд г. Москвы исковое заявление о признании самовольными и сносе вышеуказанных зданий.

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Теги: 
прокуратура 

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