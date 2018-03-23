Прокуратура города выявила более 400 нарушений закона в образовательных учреждениях Москвы

23 марта. Mossovetinfo.ru - Прокуратурой Москвы по итогам проверочных мероприятий прокурорами в образовательных организациях столицы «выявлено более 400 нарушений закона, для устранения которых внесено более 150 представлений, по результатам их рассмотрения 21 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.



Также «вынесено 105 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, принесено 24 протеста на локальные правовые акты». «Фактическое устранение нарушений поставлено прокуратурой на контроль», - отмечается в сообщении.



По информации прокуратуры, «имеются нарушения в части создании безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, в сфере противодействия терроризму, а также о пожарной безопасности».