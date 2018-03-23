15:10 Происшествия Прокуратура города выявила более 400 нарушений закона в образовательных учреждениях Москвы
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17:56 Город (Москва и область) Матч Россия – Бразилия 23 марта в «Лужниках»: какие улицы перекроют
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12:04 В России Ряд федеральных СМИ приостановил работу с Госдумой
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08:28 Город (Москва и область) Итоги: Путин набирает в Москве 70.86% голосов, в Подмосковье - 74,49%
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