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Происшествия
12.01.2025, 10:23
Прокуратура контролирует расследование ДТП на юго-востоке Москвы с участием такси и автобуса
12 января — Mossovetinfo.ru — Три человека пострадали в аварии с участием такси и частного автобуса на юго-востоке Мо...
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Происшествия
09.01.2025, 09:35
МВД выявило две схемы мошенничества с доступом к порталу «Госуслуг»
9 января — Mossovetinfo.ru — Мошенники используют две схемы, с помощью которых им удается получить доступ к аккаунта...
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Происшествия
08.01.2025, 09:51
По делу экс-председателя Солнцевского суда Москвы арестовали ещё трёх фигурантов
8 января — Mossovetinfo.ru — Суд принял решение арестовать ещё трёх фигурантов уголовного дела в отношении экс-пред...