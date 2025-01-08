Прокуратура контролирует расследование ДТП на юго-востоке Москвы с участием такси и автобуса

12 января — Mossovetinfo.ru — Три человека пострадали в аварии с участием такси и частного автобуса на юго-востоке Москвы ул. Капотня . Установление всех обстоятельств ДТП на контроле в прокуратуре Юго-Восточного административного округа, — сообщает телеграм-канал прокуратуры столицы.



«На ул. Капотня водитель частного автобуса не справился с управлением выехал, на полосу, предназначенную для встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем такси.



В результате дорожной аварии в медицинские учреждения доставлены водитель автомобиля такси, а также его пассажиры - женщина и 12-летний ребенок», — сообщает прокуратура.