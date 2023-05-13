Прокуратура Москвы контролирует привлечение к уголовной ответственности фигуранток купли-продажи малолетнего ребенка

17 мая - Mossovetinfo.ru - Вечером 15 мая злоумышленницы, ранее вступившие в сговор продать ребенка, родившегося 8 мая 2023 года в г. Твери, находясь в ТЦ на ул. Лобненская, продали женщине, действующей в рамках проводимого оперативного мероприятия, малолетнюю девочку, заведомо для них находящуюся в беспомощном состоянии, за 60 тыс рублей. После получения денег и составления расписок злоумышленницы были задержаны. Об этом сообщает в своем Telegram-канале прокуратура Москвы, которая контролирует привлечение к уголовной ответственности фигуранток купли-продажи малолетнего ребенка.



"В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, ее дальнейшее жизнеустройство на контроле в прокуратуре", - говорится сообщении.



"Предварительно установлено, что 8 мая 2023 года в г. Твери 29-летняя женщина родила девочку, после чего совместно с еще двумя женщинами 39 и 46 лет приняла решение ее продать", - отмечается в сообщении.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная организованной группой, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).