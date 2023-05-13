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Происшествия
17.05.2023, 06:51
Прокуратура Москвы контролирует привлечение к уголовной ответственности фигуранток купли-продажи малолетнего ребенка
17 мая - Mossovetinfo.ru - Вечером 15 мая злоумышленницы, ранее вступившие в сговор продать ребенка, родившегося 8 мая 2023...
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Происшествия
15.05.2023, 13:57
Помещения магазина "Перекресток" не затронуты взрывом и возгоранием
15 мая. Mossovetinfo.ru - Газовый баллон взорвался рядом с магазином "Перекресток" в Москве, рядом с трехэтажным здание...
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Происшествия
13.05.2023, 08:08
Возбудить дело после травмирования детей в результате наезда электросамокатов в парке Горького в Москве поручил глава СК
13 мая - Mossovetinfo.ru - Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил и.о. руково...