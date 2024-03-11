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Происшествия     14.03.2024 22:28

Прокуратура Москвы предостерегает об ответственности за акции в полдень 17 марта на избирательных участках

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Теги:  выборы  17 марта  прокуратура  предостережение  избирательные участки  полдень 

14 марта — Mossovetinfo.ru — Прокуратура Москвы предупредила, что лица, участвующие в 12 ч. 00 мин. 17 марта 2024 года в несогласованных массовых публичных мероприятиях по одновременному прибытию на избирательные участки могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий за что предусмотрена уголовная ответственность по ст. 141 Уголовного кодекса Российской Федерации.

ИА МОССОВЕТ публикует полный текст предостережения Прокуратуры Москвы за нарушения избирательного законодательства:

"Прокуратура Москвы в ходе мониторинга сети Интернет, в том числе социальных сетей, выявила публикации, содержащие призывы в адрес неограниченного круга лиц к одновременному прибытию для участия в 12 ч. 00 мин. 17 марта 2024 года в несогласованных массовых публичных мероприятиях на избирательных участках г. Москвы с целью нарушения избирательного законодательства.

Обращаем внимание, что ни сами указанные публичные массовые мероприятия, ни места их проведения в установленном законом порядке с органами исполнительной власти города не согласованы, в связи с чем организация и участие в данных массовых мероприятиях являются наказуемыми по действующему законодательству Российской Федерации.

Поскольку данные незаконные действия могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий разъясняем, что за их совершение ст. 141 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность".

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Теги: 
выборы  17 марта  прокуратура  предостережение  избирательные участки  полдень 

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