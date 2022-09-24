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Происшествия     24.09.2022 10:16

Прокуратура Москвы предостерегает об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых мероприятиях

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Теги:  Москва  прокуратура  незаконные акции  предостережение 

24 сентября, Mossovetinfo.ru - Прокуратура города Москвы сообщает, что "в сети Интернет, в том числе в социальных сетях, распространяются призывы к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой протестной акции в центре г. Москвы, а также к совершению иных противоправных деяний. Указанное массовое мероприятие с органами исполнительной власти в установленном законом порядке не согласовано".

"Прокуратура г. Москвы предостерегает, что распространение подобных материалов в сети Интернет, социальных сетях, форумах и на иных интернет-платформах, вовлечение в противоправную деятельность пользователей сети «Интернет», в том числе несовершеннолетних, а равно участие в незаконных акциях являются наказуемыми по действующему административному и уголовному законодательству".

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Теги: 
Москва  прокуратура  незаконные акции  предостережение 

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