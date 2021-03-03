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Происшествия     03.03.2021 14:30

Прокуратура Москвы предотвратила картельный сговор с целью повышения цен на сахар

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Теги:  Прокуратура Москвы  сахар  сговор  цены  предупреждение 

3 марта. Mossovetinfo.ru – Прокуратура Москвы предотвратила картельный сговор, направленный на повышение цен на сахар, сообщается на официальном сайте прокуратуры.

По требованию прокуратуры Федеральная антимонопольная служба провела внеплановую проверку ряда организаций. В результате было установлено, что две организации заключили антиконкурентное соглашение с другими юридическими лицами, которое могло привести к подорожанию сахара в ряде магазинов.

В целях предотвращения необоснованного повышения цен на сахар прокурор города Москвы Денис Попов вынес руководителям двух компаний, в чьих действиях усмотрены признаки нарушений, предостережения.

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Теги: 
Прокуратура Москвы  сахар  сговор  цены  предупреждение 

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