Прокуратура Москвы предотвратила картельный сговор с целью повышения цен на сахар

3 марта. Mossovetinfo.ru – Прокуратура Москвы предотвратила картельный сговор, направленный на повышение цен на сахар, сообщается на официальном сайте прокуратуры.



По требованию прокуратуры Федеральная антимонопольная служба провела внеплановую проверку ряда организаций. В результате было установлено, что две организации заключили антиконкурентное соглашение с другими юридическими лицами, которое могло привести к подорожанию сахара в ряде магазинов.



В целях предотвращения необоснованного повышения цен на сахар прокурор города Москвы Денис Попов вынес руководителям двух компаний, в чьих действиях усмотрены признаки нарушений, предостережения.