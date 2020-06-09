Другие материалы
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Происшествия
10.06.2020, 09:34
Прокуратура Москвы проконтролирует домашний арест Ефремова
10 июня. Mossovetinfo.ru – Московская прокуратура будет контролировать выполнение решения суда о домашнем аресте актера Михаила Ефремова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства ...
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Происшествия
09.06.2020, 21:34
Суд отправил под домашний арест актера Михаила Ефремова по делу о «смертельном» ДТП
9 июня. Mossovetinfo.ru – Таганский суд Москвы отправил по домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках расследования уголовного дела по факту ДТП со смертельным исходом. Ефремов веч...
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Происшествия
09.06.2020, 18:03
В анализах Ефремова обнаружены следы наркотиков
9 июня. Mossovetinfo.ru – В анализах Михаил Ефремова были обнаружены следы наркотиков, сообщает РБК со ссылкой на источник в московском управлении МВД. 8 июня Михаил Ефремов стал участником ...