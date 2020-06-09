10 июня. Mossovetinfo.ru – Московская прокуратура будет контролировать выполнение решения суда о домашнем аресте актера Михаила Ефремова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства Людмилу Нефедову.



«Прокуратура Москвы проконтролирует полноту и своевременность действий ответственных должностных лиц по исполнению меры пресечения в виде домашнего ареста, избранной судом в отношении Михаила Ефремова», - заявила Нефедова.



Нефедова также сообщила, что непосредственный прокурорский надзор за выполнением решения суда, поручено осуществлять прокуратуре Центрального административного округа Москвы.



Во вторник, 9 июня Таганский суд Москвы отправил по домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках расследования уголовного дела по факту ДТП со смертельным исходом.



Ефремов вечером 8 июня в состоянии алкогольного опьянения своем автомобиле в центре Москвы выехал на встречу и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» позднее скончался в больнице. Позднее стало известно, что в анализах Ефремова были обнаружены наркотики.