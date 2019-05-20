20 мая. Mossovetinfo.ru – Прокуратура обжаловала приговор суда, вынесенный футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, а также их соучастникам Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского районного суда Москвы Алексея Черникова.
Пресненский суд Москвы 8 мая признал Мамаева, братьев Кокориных и Протасовицкого виновными в том, что 8 октября 2018 года они устроили две драки в Москве, в ходе которых избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака и нанесли им телесные повреждения.
Братья Кокорины были приговорены к 1,5 годам колонии, Мамаев и Протасовицкий получили по к 1 году и 5 месяцам заключения в колонии общего режима.
Прокуратура обжаловала приговор несмотря на то, что суд приговорил фигурантов к тем срокам, на которых настаивало обвинение.
Ранее сообщалось, что адвокаты фигурантов также подадут апелляцию на решение суда.
15:48 Происшествия Прокуратура обжаловала приговор Мамаеву и Кокорину
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