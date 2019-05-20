Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     20.05.2019 15:48

Прокуратура обжаловала приговор Мамаеву и Кокорину

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Павел Мамаев  Александр Кокорин  суд  прокуратура 

20 мая. Mossovetinfo.ru – Прокуратура обжаловала приговор суда, вынесенный футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, а также их соучастникам Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского районного суда Москвы Алексея Черникова.

Пресненский суд Москвы 8 мая признал Мамаева, братьев Кокориных и Протасовицкого виновными в том, что 8 октября 2018 года они устроили две драки в Москве, в ходе которых избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака и нанесли им телесные повреждения.

Братья Кокорины были приговорены к 1,5 годам колонии, Мамаев и Протасовицкий получили по к 1 году и 5 месяцам заключения в колонии общего режима.

Прокуратура обжаловала приговор несмотря на то, что суд приговорил фигурантов к тем срокам, на которых настаивало обвинение.

Ранее сообщалось, что адвокаты фигурантов также подадут апелляцию на решение суда.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Павел Мамаев  Александр Кокорин  суд  прокуратура 

Возврат к списку

Лента новостей

15:48 Происшествия Прокуратура обжаловала приговор Мамаеву и Кокорину

14:27 В мире Российские силы ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии

14:06 Город (Москва и область) Для летнего отдыха детей в Москве подготовили более тысячи мероприятий

13:40 Город (Москва и область) Более 735 тысяч человек посетили фестиваль «Николин день»

12:37 Город (Москва и область) МКС можно будет увидеть в московском небе с 20 по 29 мая

Актуальные материалы

10:36 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июня

23:35 Город (Москва и область) Обновленная инфраструктура МЦД-1 и МЦД-2 будет готова к 2022 году - власти

11:01 Город (Москва и область) Как изменится схема движения общественного транспорта в Москве 19 мая

10:20 Город (Москва и область) Велофестиваль и полумарафон: какие улицы перекроют в Москве 18 и 19 мая

16:26 Город (Москва и область) Расписание электричек на Белорусском направлении МЖД изменилось до 21 мая

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru