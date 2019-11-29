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Происшествия     29.11.2019 14:46

Прокуратура попросила 14 лет колонии для экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова

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Теги:  суд  Московская область  Кузнецов  хищения  прокуратура  обвинение 

29 ноября. Mossovetinfo.ru – Представитель гособвинения попросил приговорить экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова к 14 годам колонии.

Кузнецов обвиняется в хищении более 11 миллиардов рублей из бюджета Московской области, а также в мошенничестве, растрате и легализации средств, полученных в результате преступления.

По версии обвинения, участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова в 2005-2008 годах нанесли бюджету Московской области ущерб на сумму более 14 миллиардов рублей. Незаконно полученные денежные средства были легализованы и потрачены на приобретение зарубежной недвижимости, предметов роскоши, а также перечислены на счета зарубежных компаний.

Позднее Кузнецов скрылся за рубежом. В 2010 году он был объявлен в международный розыск. В 2013 году он был арестован во Франции, в 2014 году французский суд принял решение об экстрадиции Кузнецова в Россию. Процедура передачи Кузнецова России затянулась на несколько лет, однако в итоге он все же был экстрадирован в Россию. В январе 2019 года ему было предъявлено обвинение.

Дело бывшего министра рассматривается в Басманном районном суде Москвы. В ходе суда Кузнецову было отказано в рассмотрении дела в особом порядке, кроме того, суд отказался снять с Кузнецова обвинение по ряду эпизодов преступной деятельности за истечением сроков давности.


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Теги: 
суд  Московская область  Кузнецов  хищения  прокуратура  обвинение 

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