Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Происшествия     31.01.2018 16:28

Прокуратура попросила суд отменить приговор врачу Мисюриной, осужденной после смерти пациента

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  прокуратура  врачи  суд  мера пресечения 

31 января. Mossovetinfo.ru – Прокуратура попросила суд освободить врача Елену Мисюрину из-под стражи под более мягкую меру пресечения, а также отменить решение суда и вернуть уголовное дело прокурору. Об этом сообщается в telegram-канале Генеральной прокуратуры.

«Причина – нарушения, допущенные в ходе следствия. Так, выводы суда, изложенные в приговоре, о виновности Мисюриной, не соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам», - говорится в сообщении.

Отмечается, что заключения судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу, не дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины Мисюриной.

«Прокуратура также просит судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда, которой адресовано апелляционное представление, освободить из-под стражи Мисюрину и избрать ей меру пресечения, не связанную с лишением свободы», - подчеркивается в заявлении.

24 января сообщалось, что в Москве врач-гематолог признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента. Женщине 1974 года рождения назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор Мисюриной вызвал большой общественный резонанс, многие представители врачебного сообщества высказались в ее поддержку. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил «крайнюю озабоченность» данным делом, отметив, что «такие дела должны рассматриваться максимально корректно и объективно».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
прокуратура  врачи  суд  мера пресечения 

Возврат к списку

Лента новостей

17:39 В России Путин выступил с напутствием к российским спортсменам перед ОИ-2018

16:28 Происшествия Прокуратура попросила суд отменить приговор врачу Мисюриной, осужденной после смерти пациента

15:53 Общество Масштабные арт-объекты украсят площадки фестиваля Московская Масленица»

14:36 В мире Болельщики с декабря подали почти 5 млн заявок на билеты на матчи ЧМ-2018

13:41 Общество Прокуратура оспорит решение «Яблока» провести референдум в Якиманке

Актуальные материалы

15:53 Общество Масштабные арт-объекты украсят площадки фестиваля Московская Масленица»

11:00 В мире Кто попал в «Кремлевский доклад» США. Список

10:48 Мнения Собянин прокомментировал попадание в «Кремлевский доклад»

09:54 В мире США ввели новые санкции против России. Список лиц и компаний

16:29 Город Какие дома не будут сносить в рамках программы реновации жилья

22:08 Другое На Олимпиаду в Пхёнчхане МОК допустил только 169 российских спортсменов

13:50 Город Как минимум 218 домов, имеющих архитектурную ценность, сохранят в рамках реновации

19:06 Власть Николай Губенко возглавил фракцию КПРФ в Мосгордуме

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru