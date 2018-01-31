31 января. Mossovetinfo.ru – Прокуратура попросила суд освободить врача Елену Мисюрину из-под стражи под более мягкую меру пресечения, а также отменить решение суда и вернуть уголовное дело прокурору. Об этом сообщается в telegram-канале Генеральной прокуратуры.



«Причина – нарушения, допущенные в ходе следствия. Так, выводы суда, изложенные в приговоре, о виновности Мисюриной, не соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам», - говорится в сообщении.



Отмечается, что заключения судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу, не дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины Мисюриной.



«Прокуратура также просит судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда, которой адресовано апелляционное представление, освободить из-под стражи Мисюрину и избрать ей меру пресечения, не связанную с лишением свободы», - подчеркивается в заявлении.



24 января сообщалось, что в Москве врач-гематолог признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента. Женщине 1974 года рождения назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима.



Приговор Мисюриной вызвал большой общественный резонанс, многие представители врачебного сообщества высказались в ее поддержку. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил «крайнюю озабоченность» данным делом, отметив, что «такие дела должны рассматриваться максимально корректно и объективно».