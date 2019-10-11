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Происшествия     11.10.2019 16:54

Прокуратура вынесла предостережение организаторам шествия по Красной площади 13 октября

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Теги:  Оппозиция  прокуратура  Красная площадь  шествие  предостережение 

11 октября. Mossovetinfo.ru – Организаторам шествия по Красной площади 13 октября из «Партии перемен» Дмитрия Гудкова вынесено предостережение, сообщается на официальном сайте московской прокуратуры.

Сообщается, что в интернете распространяются призывы к участию в шествии на Красной площади 13 октября. Данное шествие с властями Москвы не согласовано. Организатору шествия Эльвире Вихаревой прокурором Центрального административного округа Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения.

Также граждан предупреждают, что за участие в несогласованном мероприятии граждан могут привлечь к установленной законом ответственности.


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Теги: 
Оппозиция  прокуратура  Красная площадь  шествие  предостережение 

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