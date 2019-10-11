11 октября. Mossovetinfo.ru – Организаторам шествия по Красной площади 13 октября из «Партии перемен» Дмитрия Гудкова вынесено предостережение, сообщается на официальном сайте московской прокуратуры.



Сообщается, что в интернете распространяются призывы к участию в шествии на Красной площади 13 октября. Данное шествие с властями Москвы не согласовано. Организатору шествия Эльвире Вихаревой прокурором Центрального административного округа Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения.



Также граждан предупреждают, что за участие в несогласованном мероприятии граждан могут привлечь к установленной законом ответственности.