11 октября. Mossovetinfo.ru – Организаторам шествия по Красной площади 13 октября из «Партии перемен» Дмитрия Гудкова вынесено предостережение, сообщается на официальном сайте московской прокуратуры.
Сообщается, что в интернете распространяются призывы к участию в шествии на Красной площади 13 октября. Данное шествие с властями Москвы не согласовано. Организатору шествия Эльвире Вихаревой прокурором Центрального административного округа Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения.
Также граждан предупреждают, что за участие в несогласованном мероприятии граждан могут привлечь к установленной законом ответственности.
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