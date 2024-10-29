Прокуратура Зюзино контролирует уголовное дело в отношении неизвестного догхантера

6 ноября — Mossovetinfo.ru — По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными на территории района Зюзино, ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, совершенное в отношении нескольких животных), а также установление лица, совершившего преступление, на контроле в Зюзинской межрайонной прокуратуре, сообщается в официальном информационном канале прокуратуры Москвы.



«В ходе проверки установлено, что на территории района Зюзино неизвестный с целью причинения животным боли и страданий разбросал в местах выгула собак неустановленное вещество в виде белых таблеток, способное по своему воздействию вызвать отравление, поместив его для маскировки в мясную продукцию.



Как минимум два животных - собаки по кличке «Форест Гамп» и «Нэш» съели вещество, в результате им потребовалась ветеринарная помощь. Животным был причинен вред здоровью, а именно увечья в виде нарушения функций нервной системы идиопатической эпилепсии», - говорится в сообщении прокуратуры.