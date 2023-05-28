Другие материалы
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Происшествия
30.05.2023, 12:00
Прокуратуры Москвы и Московской области контролируют расследование обстоятельств происшествий утром в жилых домах и на территории региона
30 мая — Mossovetinfo.ru — Прокуратуры Москвы и Московской области по поручению Генпрокурора России Игоря Краснова ...
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Происшествия
30.05.2023, 07:38
На данный момент в результате атак БПЛА в Москве никто серьезно не пострадал — Собянин
30 мая — Mossovetinfo.ru — 30 мая рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях в Москве произошли незнач...
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Происшествия
28.05.2023, 11:22
Ликвидирован пожар в подсобном помещении гастроцентра в парке Зарядье
28 мая — Mossovetinfo.ru — В 11.04 ликвидирован пожар в помещении гастроцентра в парке Зарядье в центре Москвы у Кремля....