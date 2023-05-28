30 мая — Mossovetinfo.ru — Прокуратуры Москвы и Московской области по поручению Генпрокурора России Игоря Краснова ...

30 мая — Mossovetinfo.ru — 30 мая рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях в Москве произошли незнач...

28 мая — Mossovetinfo.ru — В 11.04 ликвидирован пожар в помещении гастроцентра в парке Зарядье в центре Москвы у Кремля....