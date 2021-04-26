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Происшествия     27.04.2021 18:03

Прокурор запросил обвиняемым по «делу Голунова» от 7 до 16 лет колонии

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Теги:  Прокуратура  Иван Голунов  обвинение 

27 апреля. Mossovetinfo.ru — Прокурор запросил экс-полицейским, обвиняемым по делу журналиста Ивана Голунова, от 7 до 16 лет колонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых.

Семь лет колонии прокурор запросил для Дениса Коновалова, который сотрудничал со следствием. Для Акбара Сергалиева, Романа Феофанова и Максима Уметбаева прокурор запросил наказания в виде 12 лет колонии, для Игоря Ляховца - 16 лет колонии.

Экс-полицейские обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков.

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Теги: 
Прокуратура  Иван Голунов  обвинение 

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