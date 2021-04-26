Другие материалы
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Происшествия
27.04.2021, 18:03
Прокурор запросил обвиняемым по «делу Голунова» от 7 до 16 лет колонии
27 апреля. Mossovetinfo.ru — Прокурор запросил экс-полицейским, обвиняемым по делу журналиста Ивана Голунова, от 7 до 16 лет колонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых. ...
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Происшествия
26.04.2021, 23:02
Главный врач московской больницы уволен после сообщений об издевательствах над пациенткой
26 апреля. Mossovetinfo.ru – Главный врач больницы им. Иноземцева уволен после появления сообщений об издевательстве в медицинском учреждении над пожилой пациенткой. Об этом сообщает департамент здрав...
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Происшествия
26.04.2021, 15:42
Экс-банкир и его заместитель задержаны в Москве по подозрению в хищении
26 апреля. Mossovetinfo.ru — Бывший председатель правления коммерческого банка и его заместитель задержаны в Москве по подозрению в хищении средств банка, сообщается на официальном сайте МВД РФ. ...