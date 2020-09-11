15 сентября. Mossovetinfo.ru - Уголовное дело возбуждено против бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, сообщает telegram-канал Baza.



В ходе товарищеского матча между любительскими командами «Матч ТВ» и «Ничего необычного» Широков напал на арбитра Никиту Данченкова и нанес ему несколько ударов, в том числе ударил ногой по голове.



Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Футболисту грозят исправительные работы или даже заключение на срок до 2 лет.