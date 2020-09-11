Другие материалы
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Происшествия
15.09.2020, 11:20
Против бывшего футболиста сборной России Широкова возбудили уголовное дело
15 сентября. Mossovetinfo.ru - Уголовное дело возбуждено против бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, сообщает telegram-канал Baza. В ходе товарищеского матча между любительским...
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Происшествия
11.09.2020, 15:53
Два человека пострадали в результате обрушения потолка в квартире в центре Москвы
11 сентября. Mossovetinfo.ru - В центре Москвы, в доме 1917 года постройки, обрушился потолок в квартире, пострадали два человека, сообщает телеканал РЕН ТВ. Потолок обрушился в квартире дом...
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Происшествия
11.09.2020, 01:16
Три человека погибли в результате пожара в квартире на юге Москвы
11 сентября. Mossovetinfo.ru - Три человека погибли в результате пожара в квартире на юге Москвы, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС. Пожар произошел в квартире...