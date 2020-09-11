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Происшествия     15.09.2020 11:20

Против бывшего футболиста сборной России Широкова возбудили уголовное дело

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Теги:  Роман Широков  уголовное дело  избиение 

15 сентября. Mossovetinfo.ru - Уголовное дело возбуждено против бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, сообщает telegram-канал Baza.

В ходе товарищеского матча между любительскими командами «Матч ТВ» и «Ничего необычного» Широков напал на арбитра Никиту Данченкова и нанес ему несколько ударов, в том числе ударил ногой по голове.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Футболисту грозят исправительные работы или даже заключение на срок до 2 лет.


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Теги: 
Роман Широков  уголовное дело  избиение 

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