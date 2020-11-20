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Происшествия     20.11.2020 18:53

Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовное дело о лжесвидетельстве

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Теги:  Михаил Ефремов  свидетели  суд  лжесвидетельство  уголовное дело 

21 ноября. Mossovetinfo.ru – В отношении трех свидетелй по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова возбуждены уголовные дла о даче ложных показаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, двое свидетелей в ходе суда показали, что за рулем автомобиля Ефремова был другой человек, а еще один свидетель описал некоего мужчину, который якобы сел на заднее сиденье автомобиля Ефремова в то время, как за рулем никого не было.

Показания этих свидетелей противоречат тому, что было установлено судом в ходе рассмотрения дела. В результате в отношении указанных свидетелей возбуждены уголовные дела по статье «Заведомо ложные показания».

9 июня Ефремов на своем автомобиле выскочил на полосу встречного движения в районе Смоленской площади и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Позднее в крови Ефремова были обнаружены алкоголь и наркотики.

8 сентября суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил его к 8 годам лишения свободы. 22 октября Мосгорсуд рассмотрел апелляцию актера и снизил ему наказание до 7,5 лет колонии общего режима.


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Теги: 
Михаил Ефремов  свидетели  суд  лжесвидетельство  уголовное дело 

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