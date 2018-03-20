20 марта. Mossovetinfo.ru – Провал грунта произошел утром во вторник при строительстве метро в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.



ЧП произошло при строительстве станции метро «Юго-Восточная» - просел грунт длиной в десять метров, шириной в шесть метров и глубиной в четыре метра на тротуаре и проезжей части улицы Ферганская.

Официального подтверждения данной информации нет. При этом Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем микроблоге в Twitter сообщил, что на участках Ферганской и Ташкентской улиц идут ремонтные работы, с затруднений движения нет.