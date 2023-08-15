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Происшествия     23.08.2023 06:42

ПВО ночью 23 августа пресечена очередная попытка атак тремя беспилотниками по Москве - Минобороны

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Теги:  Москва  Сити  Химки  БПЛА  беспилотники  атака  киевский режим  террористическая атака  Минобороны  Собянин 

23 августа — Mossovetinfo.ru — 23 августа с.г. в ночное время силами ПВО уничтожены два беспилотника (БПЛА) в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса Москва-Сити, - сообщает Минобороны России. БПЛА попал в строящееся здание в Сити, пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

" 23 августа с.г. в ночное время силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве. 
Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области.
Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса Москва-Сити.
Пострадавших нет", - сообщило Минобороны России в своем официальном telegram-канале в 4:04 мск.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем официальном telegram-канале:
— в 3:22 мск. — "Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет";
— в 4:09 мск.— "По информации Минобороны, ПВО сбила ещё один беспилотник в районе Химок":
— в 4:26 мск.— "Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре Сити на предмет последствий удара. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Пострадавших нет".

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Теги: 
Москва  Сити  Химки  БПЛА  беспилотники  атака  киевский режим  террористическая атака  Минобороны  Собянин 

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