ПВО ночью 23 августа пресечена очередная попытка атак тремя беспилотниками по Москве - Минобороны

23 августа — Mossovetinfo.ru — 23 августа с.г. в ночное время силами ПВО уничтожены два беспилотника (БПЛА) в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса Москва-Сити, - сообщает Минобороны России. БПЛА попал в строящееся здание в Сити, пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



" 23 августа с.г. в ночное время силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве.

Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области.

Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса Москва-Сити.

Пострадавших нет", - сообщило Минобороны России в своем официальном telegram-канале в 4:04 мск.



Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем официальном telegram-канале:

— в 3:22 мск. — "Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет";

— в 4:09 мск.— "По информации Минобороны, ПВО сбила ещё один беспилотник в районе Химок":

— в 4:26 мск.— "Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре Сити на предмет последствий удара. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Пострадавших нет".