Другие материалы
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Происшествия
23.08.2023, 06:42
ПВО ночью 23 августа пресечена очередная попытка атак тремя беспилотниками по Москве - Минобороны
23 августа — Mossovetinfo.ru — 23 августа с.г. в ночное время силами ПВО уничтожены два беспилотника (БПЛА) в воздухе на...
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Происшествия
18.08.2023, 07:58
Сбит БПЛА в районе «Экспоцентра» на Красной Пресне — Собянин
18 августа — Mossovetinfo.ru — Силами противовоздушной обороны (ПВО) при попытке пролета на Москву был уничтожен бес...
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Происшествия
15.08.2023, 09:51
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале достигло 30
15 августа — Mossovetinfo.ru — Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 30, пострадали 75 человек, сообща...