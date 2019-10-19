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Происшествия     19.10.2019 11:34

Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского на станции «Савеловская»

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Теги:  метро  полиция  нападение  поножовщина 

19 октября. Mossovetinfo.ru – Пьяный мужчина нанес ножевое ранение сотруднику полиции в подуличном переходе станции метро «Савеловская», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУВД.

Пострадавший полицейский с проникающим ранением груди был госпитализирован.

Нападавший был немедленно задержан и доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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Теги: 
метро  полиция  нападение  поножовщина 

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