Другие материалы
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Происшествия
30.01.2018, 22:39
Проводится доследственная проверка в связи с травмированием людей в переходе вблизи метро «Улица 1905 года»
30 января. Mossovetinfo.ru - Организована доследственная проверка по факту травмирования пятерых человек в результате обрушения строительных лесов в центре Москвы вечером 30 января 2018 года при прове...
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Происшествия
30.01.2018, 22:08
В Москве иномарка преградила дорогу скорой помощи и пожарным машинам
30 января. Mossovetinfinfo.ru – В Москве по информации о воспрепятствовании проезду двум пожарным автомобилям и машине скорой помощи, проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в столично...
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Происшествия
30.01.2018, 20:51
Власти сообщили о пяти пострадавших при обрушении строительных лесов в переходе в Москве
30 января. Mossovetinfinfo.ru – Пять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов в переходе около станции метро «Улица 1905 года». Об этом сообщил глава столичного департамента здр...