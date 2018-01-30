30 января. Mossovetinfinfo.ru – Пять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов в переходе около станции метро «Улица 1905 года». Об этом сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.



Все пострадавшие госпитализированы. Состояние всех удовлетворительное, у одного из пострадавших средней степени тяжести.



По данным РИА Новости, пострадали 10 человек.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по назначил по факту ЧП служебное расследование.