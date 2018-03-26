Другие материалы
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Происшествия
27.03.2018, 11:27
Тело пожилого мужчины пролежало в квартире в Москве около шести месяцев
27 марта. Mossovetinfo.ru - По факту обнаружения тела мужчины на юге Москвы проводится проверка. Об этом сообщили в столичном управлении СКР. Тело было обнаружено 26 марта года в квартире жил...
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Происшествия
27.03.2018, 09:34
Пять человек спасли при пожаре в Щербинке
27 марта. Mossovetinfo.ru - Пять человек спасли при пожаре в Щербинке (ТинАО) утром во вторник. Об этом сообщает МЧС. Пожар произошел на 2-ом этаже 16-ти этажного строящегося здания по адресу...
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Происшествия
26.03.2018, 19:02
МАДИ его руководителя оштрафовали более чем на 2 млн рублей за нарушения миграционного законодательства
26 марта. Mossovetinfo.ru - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и руководитель организации заплатят штраф свыше 2 миллионов рублей за нарушение миграцион...