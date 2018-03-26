27 марта. Mossovetinfo.ru - Пять человек спасли при пожаре в Щербинке (ТинАО) утром во вторник. Об этом сообщает МЧС.



Пожар произошел на 2-ом этаже 16-ти этажного строящегося здания по адресу: г.Щербинка, ул. 40 лет Октября, дом 5/1.



Площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.